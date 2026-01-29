Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Забудьте про пиццу! Готовлю открытый грибной тарт с карамелью из лука и соевого соуса. Вкус — космос

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Секрет невероятного вкуса — в грибной карамели. Лук-шалот томят до сладости, добавляют грибы для насыщенности и соевый соус для глубины «Умами». Этой пастой промазывают каждый слой, создавая эффект соуса, который пронизывает весь пирог, но не делает тесто мокрым.

Сначала готовим грибную карамель. В сковороде разогреваем 1 ст. л. оливкового масла. Обжариваем 35 г мелко нарезанного лука-шалота 10–12 минут до мягкости и карамелизации. Добавляем 100 г мелко нарезанных шампиньонов, готовим еще 10 минут. Вливаем 2 ст. л. светлого соевого соуса, выпариваем немного. Измельчаем массу в блендере в гладкую пасту. Отставляем.

Тесто. Разогреваем духовку до 220°C. Два прямоугольника готового слоеного теста (по 80 г) выкладываем на противень с пергаментом. Выпекаем 3–5 минут, пока не поднимутся и не схватятся. Достаем, снижаем температуру до 200°C.

Грибы. Нам понадобится 5 видов (или ассорти): вешенки королевские, шиитаке, обычные вешенки, шампиньоны, майтаке (всего около 400 г). Каждый вид режем ломтиками и обжариваем порознь на сильном огне с оливковым маслом и щепоткой соли по 1–2 минуты с каждой стороны до румяности. Раскладываем по тарелкам.

Сборка. На слегка пропеченные основы из теста тонким слоем намазываем грибную карамель. Выкладываем слой обжаренных королевских вешенок. Смазываем их карамелью. Затем слоями выкладываем остальные грибы (шиитаке, вешенки, шампиньоны), промазывая каждый слой карамелью. Верхним слоем кладем майтаке (или шиитаке) и тоже смазываем.

Ставим в духовку при 200°C на 8–10 минут, пока тесто не станет золотистым и хрустящим по краям. Подаем горячим или теплым.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
