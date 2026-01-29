Иммунолог дал советы, как уберечься от простуд в зимний период Иммунолог Крючков: частые прогулки укрепят здоровье в зимний период

Частые прогулки на свежем воздухе и полноценное питание укрепят здоровье в зимний период, заявил Lenta.ru иммунолог Николай Крючков. Подготовленным людям он посоветовал закаливаться, но только постепенно и с учетом своего состояния.

Нужно полноценное питание. Речь идет не только о калорийности, но и о составе пищи, то есть соотношении качественных белков, жиров и углеводов с учетом возраста, пола, местности проживания, — уточнил Крючков.

Врач предостерег от употребления поливитаминов. По его мнению, с высокой долей вероятности они не окажут какого-либо эффекта на здоровье. Он также призвал не прибегать к иммуностимуляторам и иммуномодуляторам без рекомендаций специалиста.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что ослабление иммунитета может привести к осложнениям при ОРВИ и гриппе. Он посоветовал одеваться по погоде и оставаться дома при первых симптомах болезни.