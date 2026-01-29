Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 11:06

Иммунолог дал советы, как уберечься от простуд в зимний период

Иммунолог Крючков: частые прогулки укрепят здоровье в зимний период

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Частые прогулки на свежем воздухе и полноценное питание укрепят здоровье в зимний период, заявил Lenta.ru иммунолог Николай Крючков. Подготовленным людям он посоветовал закаливаться, но только постепенно и с учетом своего состояния.

Нужно полноценное питание. Речь идет не только о калорийности, но и о составе пищи, то есть соотношении качественных белков, жиров и углеводов с учетом возраста, пола, местности проживания, — уточнил Крючков.

Врач предостерег от употребления поливитаминов. По его мнению, с высокой долей вероятности они не окажут какого-либо эффекта на здоровье. Он также призвал не прибегать к иммуностимуляторам и иммуномодуляторам без рекомендаций специалиста.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что ослабление иммунитета может привести к осложнениям при ОРВИ и гриппе. Он посоветовал одеваться по погоде и оставаться дома при первых симптомах болезни.

здоровье
иммунитет
врачи
рацион
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посольству РФ в Индонезии направили уведомление о смерти россиянина на Бали
Появились жуткие подробности убийства жительницы Дагестана
«Опасное место»: Перминова заговорила о пополнении в семье
«Сложные переговорщики»: в Госдуме оценили предстоящую встречу РФ и Украины
В СК назвали виновников смертельной инфекции в интернате Прокопьевска
Сенатор объяснил, почему мошенничество невозможно полностью искоренить
Известный политик 10 лет скрывал убийство собственной жены
Раскрыты последствия замены США Европой в передаче разведданных ВСУ
Задержание толпы мигрантов в Подмосковье попало на видео
Психотерапевт назвала главные ошибки при похудении
Подросток выстрелил в ухо своему приятелю
Названы продукты, позволяющие снизить уровень холестерина
Наступление ВС РФ на Харьков 29 января: бойня, резервы на Купянск-Узловой
В Минобороны КНР подтвердили курс на укрепление связей с Россией
Миллиардер Цимбаев согласился дать показания по делу о заказных убийствах
Тарханов похвалил болельщиков «Крыльев Советов» за финансовую помощь клубу
В ГД призвали Эстонию опасаться не ветеранов ВС РФ, а украинских беженцев
У юриста-таможенника отобрали диплом из-за взятки преподавателю
«Не выходят из игры»: депутат о роли США в переговорном процессе по Украине
Киев сидит без света, но есть нюанс: удары по Украине 29 января
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.