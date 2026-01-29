Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 11:07

Пассажирский автобус перевернулся на российской трассе

МЧС: два человека пострадали при опрокидывании автобуса в Нижегородской области

Пассажирский автобус опрокинулся в Нижегородской области, сообщили в ГУ МВД России по региону. Авария произошла на автодороге Нижний Новгород — Киров в районе населенных пунктов Рекшино и Сырохватово в Борском округе. По данным ТАСС, в результате пострадали два человека.

Автобус ПАЗ с пассажирами не выбрал безопасную скорость, не учел метеорологические условия и совершил опрокидывание. Сотрудники ГИБДД устанавливают полные обстоятельства происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что водитель автомобиля УАЗ, который перевернулся на Байкале, не имеет прав на управление транспортным средством. В результате ДТП погибла туристка из Китая, еще два человека получили травмы. Против мужчины заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека».

До этого три медработника погибли в результате ДТП в Антрацитовском муниципальном округе в ЛНР. Автомобиль медиков из Ровеньковской больницы, перевозивший двух пациентов, столкнулся с другим транспортом. Власти выразили соболезнования семьям погибших.

