СК поделился подробностями смертельного ДТП с туристами на Байкале СК: водитель смертельного ДТП на Байкале не получал права

Водитель автомобиля УАЗ, который перевернулся на Байкале, не имеет прав на управление транспортным средством, сообщили в региональном СК. В результате ДТП погибла туристка из Китая, еще два человека получили травмы.

Установлено, что у него нет водительского удостоверения и он никогда его не получал, — говорится в сообщении.

Против мужчины заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека». В настоящее время решается вопрос меры пресечения.

До этого стало известно, что в салоне УАЗа находились 10 туристов из Китая, в том числе один с Тайваня. Водитель внедорожника не справился с управлением, и машина провалилась в расщелину.

