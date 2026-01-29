Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 09:03

СК поделился подробностями смертельного ДТП с туристами на Байкале

СК: водитель смертельного ДТП на Байкале не получал права

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Водитель автомобиля УАЗ, который перевернулся на Байкале, не имеет прав на управление транспортным средством, сообщили в региональном СК. В результате ДТП погибла туристка из Китая, еще два человека получили травмы.

Установлено, что у него нет водительского удостоверения и он никогда его не получал, — говорится в сообщении.

Против мужчины заведено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека». В настоящее время решается вопрос меры пресечения.

До этого стало известно, что в салоне УАЗа находились 10 туристов из Китая, в том числе один с Тайваня. Водитель внедорожника не справился с управлением, и машина провалилась в расщелину.

Ранее три медицинских работника погибли в результате ДТП в Антрацитовском муниципальном округе в ЛНР. Автомобиль медиков из Ровеньковской больницы, перевозивший двух пациентов, столкнулся с другим транспортом. Министр здравоохранения региона Наталия Пащенко выразила соболезнования семьям погибших.

