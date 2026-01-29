Мощный взрыв прогремел на заводе в одной из стран Латинской Америки

Мощный взрыв и пожар произошли на заводе Otowil в Буэнос-Айресе, сообщила газета La Nación. Причины ЧП и данные о пострадавших уточняются.

Инцидент произошел в районе Сан-Фернандо в 01:30 по местному времени (07:30 мск). После взрыва предприятие загорелось, огонь перекинулся на другие здания. В настоящее время возгорание локализовано. Кроме того, в ближайших 15 кварталах несколько домов остались без электричества.

Ранее взрыв произошел на электроподстанции на северо-западе Москвы. Отмечается, что взрыв вызвало короткое замыкание, несколько домов были обесточены. Позднее электроснабжение восстановили.

До этого четыре человека погибли при взрыве на фабрике печенья «Виоланта» в Греции. При этом одна женщина пропала без вести. В больницу доставили шесть работниц фабрики и одного пожарного. Причиной ЧП могли быть аммиак или пропан.

24 января стало известно, что при взрыве газового баллона в административном здании автомастерской в Краснодаре пострадали четыре человека. Инцидент обошелся без последующего возгорания.