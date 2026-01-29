Момент мощного взрыва в Буэнос-Айресе попал на видео Опубликованы кадры взрыва на заводе Otowil в Буэнос-Айресе

Момент взрыва и пожара на заводе Otowil в Буэнос-Айресе, произошедший рано утром 29 января, попал на видео, его опубликовало издание La Nación. Отмечается, что в результате происшествия были задеты также близлежащие дома.

На кадрах, снятых с камеры видеонаблюдения, можно услышать громкий звук взрыва. После этого видно, как с неба начинают падать горящие обломки крыши фабрики.

Сообщается, что некоторым членам аварийно-спасательной службы пришлось тушить возгорание в двух кварталах от места пожара. Взрывом подожгло и подбросило в воздух несколько мусорных баков, которые подожгли дом.

Ранее сообщалось, что к настоящему моменту возгорание локализовано. Однако в результате ЧП в ближайших 15 кварталах аргентинской столицы несколько домов остались без электричества.

