29 января 2026 в 10:47

Пассажиры пришли на помощь застрявшему в сугробе автобусу

В ЖК Римский пассажиры помогли вытолкнуть автобус из сугроба

В столичном ЖК Римский пассажиры помогли автобусу выехать из сугроба, передает Telegram-канал «Москва с огоньком». На кадрах, опубликованных каналом, видно, как не менее десяти человек толкают транспортное средство.

На видеозаписи можно заметить автобус, который тщетно пытается выехать из сугроба, буксуя на месте. Люди, окружившие транспорт, пытаются растолкать его, чтобы сдвинуть с места.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за рекордных снегопадов высота сугробов значительно превысила норму. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что средняя высота сугробов достигла 60 сантиметров. На опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 58 сантиметров, на Балчуге — 60 сантиметров, в Тушино — 62 сантиметра. Это вдвое больше климатической нормы.

До этого сообщалось, что утром 29 января жители Московской области столкнулись с серьезными пробками. Затруднения в движении наблюдались на Варшавском и Симферопольском шоссе, а также на трассе М-4 возле Видного. Из-за непогоды и ДТП на снежной трассе развернуло фуру, что привело к образованию большой пробки. Некоторые жители были вынуждены около часа ждать своей очереди на маршрутки и автобусы.

