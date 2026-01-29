Роспотребнадзор раскрыл ситуацию с вирусом Нипах в России Роспотребнадзор: в России не было ни одного завозного случая вируса Нипах

Завозных случаев вируса Нипах в России пока не зарегистрировано, сообщили в Роспотребнадзоре. Находящимся в Индии туристам настоятельно рекомендуется соблюдать гигиену и избегать контакта с больными животными.

Ведомство также отметило, что для распространения вируса в стране отсутствует сочетание экологических и эпидемиологических условий. Основными переносчиками вируса являются плодовые летучие мыши рода Pteropus, живущие в тропических лесах.

Вирус распространяется в Индии среди медперсонала, где было выявлено пять зараженных. Сейчас от вируса нет вакцин и лекарств. Среди первых признаков заражения вирусом Нипах отмечают сильную головную боль, общую слабость, а также повышение температуры и симптомы поражения центральной нервной системы.

Ранее эксперты оценили летальность вируса Нипах в диапазоне от 40% до 75%. Представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич отметил, что все зависит от штамма, а также качеств и возможностей эпидемиологического надзора и клинического лечения. Случаи заражения этим вирусом были выявлены в Индии в январе текущего года.