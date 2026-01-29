Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Выглядят как инопланетяне и очищают воздух: три комнатных растения, от которых невозможно отвести взгляд

Фото: D-NEWS.ru
Комнатные растения давно перестали быть просто зеленым фоном. Все чаще в интерьерах появляются необычные, почти фантастические экземпляры — компактные, неприхотливые и при этом полезные для воздуха в доме. Вот три растения с действительно «инопланетной» внешностью, которые легко впишутся даже в небольшую квартиру.

Крестовник Роули — зеленый горошек из космоса. Крестовник Роули сразу притягивает внимание: его длинные побеги усыпаны округлыми листьями, похожими на россыпь зеленого горошка. Растение выглядит легким, воздушным и очень декоративным. Оно предпочитает яркий рассеянный свет и редкий полив — раз в 1-2 недели. Благодаря суккулентной природе крестовник хорошо переносит засуху и считается отличным вариантом для начинающих. В интерьере он добавляет уюта и живых акцентов, особенно в подвесных кашпо.

Литопсы — «живые камни» на подоконнике. Литопсы выглядят так, будто их привезли с другой планеты. Эти миниатюрные суккуленты маскируются под камни и почти не имеют привычных листьев. Несмотря на необычный вид, они компактны, не занимают много места и требуют минимального ухода. Литопсы любят свет и крайне редкий полив. Считается, что они помогают поддерживать более здоровый микроклимат за счет минимального испарения и отсутствия плесени в почве.

Сансевиерия цилиндрическая — растение-скульптура. Этот вид сансевиерии выглядит как живой арт-объект: плотные цилиндрические листья растут вертикально, создавая графичную форму. Растение известно способностью очищать воздух и насыщать его кислородом даже ночью. Сансевиерия неприхотлива, легко переносит сухой воздух и редкий полив, а ее компактные сорта идеально подходят для рабочих столов и полок.

Ранее мы рассказывали о многолетниках для сада на 300 лет. Красивые хвойные растения, которые растут без хлопот даже без ухода.

Проверено редакцией
