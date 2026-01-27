Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Сад на 300 лет: красивые хвойные многолетники, которые растут без хлопот даже без ухода

Фото: D-NEWS.ru
Мечта любого садовода — посадить растения один раз и больше к ним не возвращаться с укрывным материалом, удобрениями и тревожными мыслями каждую зиму. Оказывается, такие хвойные действительно существуют. Более того, многие из них способны жить не десятки, а сотни лет, сохраняя форму, цвет и декоративность в любое время года. Эти растения пришли из суровых регионов с ветрами, бедными почвами и экстремальными морозами. .

Кедровый стланик — один из самых выносливых хвойных кустарников в мире. Он спокойно переносит морозы до −60 °C, не боится ветров и бедных почв. Формирует живописную, слегка раскидистую крону с голубовато-зелёной хвоей и редко вырастает выше 1,5–2 метров. На одном месте может расти 200–250 лет, практически не нуждаясь в уходе.

Лиственница сибирская — мощное и долговечное дерево, способное жить 300–400 лет. Она выдерживает морозы до −50 °C, не страдает от перепадов температур и бедных почв. Осенью лиственница окрашивается в золотой цвет, а зимой легко переносит холода без хвои, оставаясь абсолютно живой и здоровой.

Можжевельник обыкновенный — универсальный хвойник для любого сада. Он морозостоек до −40 °C, устойчив к засухе и ветрам, не требует обрезки и растёт на одном месте 100–150 лет. В зависимости от сорта может быть стелющимся или кустарниковым, идеально подходя для природных и минималистичных композиций.

Ранее мы рассказывали о способе подкормки рассады. Рассада будет как бамбук, толстенькая и сочная: добавьте этот кулинарный ингредиент в горшочки.

