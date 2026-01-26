Рассада прёт как бамбук, толстенькая и сочная: добавьте этот кулинарный ингредиент в горшочки

Совсем скоро начинается сезон рассады — время, которое для многих дачников становится настоящим испытанием. Семена часто всходят дружно и радуют глаз, но спустя пару недель энтузиазм сменяется тревогой. Стебли вытягиваются, становятся тонкими, сеянцы выглядят слабыми и чахлыми, а иногда и вовсе начинают массово погибать. Знакомая ситуация для большинства огородников.

Причина нередко кроется не в семенах и даже не в освещении, а в состоянии почвы. Ослабленный грунт, грибки и патогены приводят к развитию чёрной ножки и других болезней, из-за которых рассада «падает» буквально за считаные дни. Опытные дачники всё чаще используют простой и неожиданный приём — добавляют в почву обычный лавровый лист. Этот кулинарный ингредиент содержит эфирные масла, органические кислоты, микроэлементы и дубильные вещества. Именно дубильные соединения работают как природный антисептик: они обеззараживают грунт, подавляют рост грибков и создают для рассады более здоровую среду.

По словам огородников, эффект заметен уже после появления всходов. Использовать лавровый лист очень просто. Во время посадки семян достаточно измельчить несколько сухих листьев и смешать их с грунтом. Для одного стаканчика рассады хватит буквально одной щепотки. Просто, доступно и работает — именно такие приёмы дачники ценят больше всего.

