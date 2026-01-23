Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Три классных многолетника: выдержат мороз и превратят сад в райский уголок — неприхотливы и годами сохраняют декоративность

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Три многолетника, которые переживут зиму без укрытия и сделают сад красивым сами, — настоящая находка для тех, кто не хочет тратить все лето на уход за клумбами. Эти растения выдерживают морозы до −30–35 °C, хорошо разрастаются и годами сохраняют декоративность без особых усилий.

Незабудка альпийская голубая — один из самых трогательных и в то же время выносливых многолетников. Она образует плотные куртины высотой 15–30 см и цветет с мая по июнь нежными голубыми цветами, создавая ощущение сказочного сада. Растение спокойно переносит морозы до −30 °C без укрытия, растет на одном месте 3–5 лет и активно размножается самосевом. Незабудка хорошо чувствует себя в полутени, подходит для северных сторон участка и приствольных кругов.

Барвинок малый — настоящий спаситель проблемных зон. Этот вечнозеленый многолетник выдерживает морозы до −35 °C и способен расти на одном месте 10–15 лет без пересадки. Он образует плотный зеленый ковер, практически не оставляя шансов сорнякам. Барвинок отлично растет в тени и полутени, сохраняет листья даже под снегом и цветет весной голубыми или фиолетовыми цветками.

Арабис, или резуха кавказская, — идеальный вариант для солнечных участков и альпийских горок. Это раннецветущий многолетник, который весной превращается в сплошное облако белых или розовых цветов. Он выдерживает морозы до −30 °C, растет на одном месте 5–7 лет, не боится ветра и засухи.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который солиднее астильбы. Если выбираете растение, не проходите мимо волжанки — огромная красавица с роскошной листвой.

