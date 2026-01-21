Атака США на Венесуэлу
Солиднее астильбы: если выбираете многолетник, не проходите мимо волжанки — огромная красавица с роскошной листвой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Волжанка двудомная — один из самых надёжных и эффектных многолетников для сада. Это растение ценят за масштаб, выносливость и стабильную декоративность. Кусты вырастают до 1,5–2 метров, формируют пышную крону с крупной ажурной листвой и выглядят аккуратно весь сезон.

Главное достоинство волжанки — теневыносливость. Она отлично растёт в полутени и даже в глубокой тени, где большинство культур чувствуют себя плохо. В июне–июле растение зацветает крупными кремово-белыми метёлками с лёгким медовым ароматом, привлекая пчёл и полезных насекомых.

Волжанка выдерживает морозы до –35 °C, не требует укрытия и может расти на одном месте 10–15 лет без пересадок. Предпочитает влажные, богатые почвы, но легко адаптируется к суглинкам. Уход минимальный: весной удаляют сухие побеги, в засуху — поливают. Осенью обрезка необязательна — сухие соцветия украшают зимний сад.

Идеальна для теневых цветников, посадок у заборов, построек и водоёмов. Для небольших участков существуют компактные сорта. Если нужен мощный, неприхотливый и «долгоиграющий» многолетник — волжанка полностью оправдывает ожидания.

Ранее мы рассказывали о трех многолетниках с ароматом ванили, меда и аниса. Неприхотливые растения, которые делают сад живым и «вкусным».

Ольга Шмырева
Ольга Шмырева
