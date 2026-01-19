Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 13:15

Три многолетника с ароматом ванили, меда и аниса: неприхотливые растения, которые делают сад живым и «вкусным»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

С годами я все чаще выбираю растения не только за красоту, но и за характер и аромат. Хочется, чтобы сад был живым, ароматным, устойчивым и радовал без постоянной возни. Эти три многолетника, которые быстро формируют объем, активно цветут, привлекают пчел и при этом отлично зимуют. Делюсь своими проверенными фаворитами — все они многолетники, надежные и выразительные.

Ваточник сирийский — ароматный, но с характером. Это растение невозможно не заметить. Во время цветения сад буквально наполняется запахом меда, ванили и легких шоколадных нот. Выглядит мощно и декоративно, отлично подходит для заднего плана цветника. Важно помнить, что ваточник склонен к разрастанию, поэтому я всегда сажаю его в ограничитель. Высота — до 150 см. Тип растения — многолетник. Зимостойкость высокая, прекрасно зимует без укрытия.

Лофант анисовый — красота и польза в одном растении. Настоящая находка для тех, кто любит ароматные и умные посадки. Листья пахнут анисом и мятой, их можно использовать для чаев. Цветет уже в первый год, выглядит аккуратно и очень ухоженно. Пчелы и шмели его просто обожают. Высота — до 110 см. Тип растения — многолетник. Зимостойкость отличная, подходит для большинства регионов.

Монарда — стиль, аромат и движение в цветнике. Я люблю монарду за ее свободный, чуть растрепанный вид. Она добавляет клумбе динамики и отлично сочетается с декоративными злаками и злаковыми травами. Цветы яркие, аромат бергамота чувствуется издалека. Высота — 100–120 см. Тип растения — многолетник. Зимостойкость хорошая, но важно обеспечить проветриваемое место.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который украсит участок даже зимой. Если сейчас в вашем саду хмуро, запомните его и посадите весной.

Проверено редакцией
Читайте также
Печеный картофель надоел. Делаю гнезда из тертой картошки с яйцом пашот — и завтрак, и ужин в одной сковороде
Общество
Печеный картофель надоел. Делаю гнезда из тертой картошки с яйцом пашот — и завтрак, и ужин в одной сковороде
«Снежность» к празднику или просто ужину — универсальный рецепт вкуснейшей рыбки: получается всегда
Общество
«Снежность» к празднику или просто ужину — универсальный рецепт вкуснейшей рыбки: получается всегда
К пюре, рису и макаронам: рецепт курицы в густом ароматном соусе на сковороде — готовится элементарно
Общество
К пюре, рису и макаронам: рецепт курицы в густом ароматном соусе на сковороде — готовится элементарно
Пышно цветет все лето без единой подкормки, довольствуясь только дождевой водой: чудо-многолетник
Общество
Пышно цветет все лето без единой подкормки, довольствуясь только дождевой водой: чудо-многолетник
Многолетник, который украсит участок даже зимой: если сейчас в вашем саду хмуро, запомните его и посадите весной
Общество
Многолетник, который украсит участок даже зимой: если сейчас в вашем саду хмуро, запомните его и посадите весной
многолетники
сады
цветы
клумбы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губерниев высказался о назначении скандального тренера в «Шанхай»
Кутья на Крещение: традиционный рецепт с изюминкой
«Заберет»: в США раскрыли, помогут ли протесты европейцев остановить Трампа
Россиянам дали советы, как начинать рабочую неделю
Продажи новых автобусов в России упали на треть в 2025 году
Запеченный карп на Крещение: праздничный рецепт с секретной начинкой
Россиянки высказались об отношениях с живущими с родителями мужчинами
«Путь разрушения»: депутат о вандалах, разбивших мемориал Политковской
Путин обсудил с членами Совбеза роль РФ в строительстве многополярного мира
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 января, фото, видео
Наступление ВС РФ на Харьков 19 января: замерзшие трупы, голод у Купянска
Диетолог раскрыла, как часто можно есть колбасу без рисков для здоровья
Наступление ВС РФ в Донбассе 19 января: подход к Краматорску и Славянску
Трамп неожиданно высказался о «российской угрозе» для Гренландии
«Большая победа»: адвокат Долиной о завершении исполнительного производства
Психолог объяснила, как контролировать эмоции
Принц Гарри потрогал Меган Маркл за одно место на публике
Фигурист Энберт раскрыл, почему Валиева сменила тренера
Американист ответил, почему Трамп ни за что не откажется от Гренландии
Погода в Москве во вторник, 20 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.