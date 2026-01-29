В МВД России назвали лидирующий по подростковой преступности регион

Свердловская область возглавила рейтинг регионов России по уровню подростковой преступности в 2025 году, передает пресс-служба МВД РФ. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, за прошлый год там задержали 853 несовершеннолетних нарушителей.

На втором и третьем местах в рейтинге указаны Челябинская и Иркутская области — по 821 и 713 преступников соответственно. Всего за 2025 год в России поймали больше 22 тыс. подростков, совершивших преступления. А общее число нарушителей — 595 тыс. человек.

Ранее в Новоуральске Свердловской области молодой отец 2001 года рождения убил своего двухмесячного сына. Как уточнили в полиции, мужчина не справился с плачем младенца и ударил его по голове, нанеся черепно-мозговую травму. Теперь обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Также подросток напал с ножом на 47-летнюю жительницу Нижнего Тагила в Свердловской области. От полученных травм женщина скончалась, 15-летний юноша скрылся. Вскоре несовершеннолетний был задержан и отправлен под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.