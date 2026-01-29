Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 10:48

Юрист озвучил неприятную правду по делу избитых в Египте россиян

Юрист Русяев: Международный уголовный суд не поможет избитым в Египте россиянам

Международный уголовный суд не поможет избитым в Египте россиянам, поскольку его юрисдикция на территории страны в данном случае не применима, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, данный шаг является ошибкой или лишь успокоительной фразой, а не реальным юридическим путем.

Обещание передать дело избитых в Египте россиян в Международный уголовный суд с высокой вероятностью — ошибка или просто успокоительная фраза, а не реальный юридический маршрут. МУС рассматривает только геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии. Это не суд по бытовым конфликтам или дракам туристов. Египет подписал Римский статут, однако не ратифицировал его, то есть не является государством-участником, и обычная юрисдикция МУС на территории страны без специальных оснований не включается. Теоретические исключения вроде специального признания юрисдикции или направления Совбезом ООН к описанной ситуации практически неприменимы, — пояснил Русяев.

Он отметил, что расследование инцидента должно идти исключительно через правоохранительные органы и суды Египта. По словам Русяева, согласно египетскому уголовному кодексу наказание за подобные деяния, если они привели к нетрудоспособности более 20 дней, может достигать двух лет лишения свободы. Юрист уточнил, что главной проблемой является отъезд подозреваемых из страны.

Расследование и обвинение в адрес напавших на россиян туристов в Египте идут через местные правоохранительные органы, прокуратуру и суд по уголовному праву страны. Параллельно возможны требования о компенсации через гражданский иск при уголовном деле. Главная проблема дела в том, что обвиняемые уехали. Даже если дело в Египте будет продолжено, реальное исполнение приговора обычно требует, чтобы человек либо находился в стране, либо был выдан, — резюмировал Русяев.

Ранее пострадавшая в Египте россиянка Юлия заявила, что дело группы туристов из Великобритании, избившей семью в отеле Sunrise Arabian Beach Resort в Шарм-эш-Шейхе, будет передано в Международный уголовный суд. По ее словам, об этом ей сообщил судья.

россияне
туристы
суды
Египет
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Юрист озвучил неприятную правду по делу избитых в Египте россиян
