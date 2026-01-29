Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 11:04

Маклаков прервал молчание после слухов о госпитализации

Маклаков на фоне слухов о госпитализации заявил, что у него все хорошо

Алексей Маклаков Алексей Маклаков Фото: Дмитрий Белицкий/АГН «Москва»
Актер Алексей Маклаков, известный по сериалу «Солдаты», сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что прекрасно себя чувствует. Артист назвал «фейкометами» тех, кто решил, что ему понадобилась медицинская помощь.

Фейкометам — привет! У меня все отлично, в отличном настроении, в отличном московском метро! Всем моим подписчикам: спасибо, что переживали за мое здоровье! — написал он.

Ранее сообщалось, что звезду сериала «Солдаты» госпитализировали из-за ухудшения зрения. Появилась информация, что у 63-летнего артиста диагностировали катаракту, после чего его направили в стационар для дополнительного обследования. Исполнитель роли прапорщика Шматко якобы обратился к врачам с жалобами на пелену перед глазами.

Позже директор Маклакова Анна официально опровергла появившуюся в СМИ информацию о госпитализации актера. Представитель артиста подчеркнула, что со здоровьем у него все в порядке, он продолжает вести привычный образ жизни. Она отметила, что это далеко не первый случай, когда пресса приписывает актеру различные диагнозы.

