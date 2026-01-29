Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Зеленый перец — кладезь витаминов: как получить пользу и не навредить здоровью

Фото: M. Henning/blickwinkel/Global Look Press
Зеленый болгарский перец — не просто яркий овощ для салатов, а настоящий источник полезных веществ. Он способен поддержать здоровье, улучшить самочувствие и разнообразить меню. При этом важно знать, как правильно его употреблять, чтобы извлечь максимум пользы и избежать нежелательных реакций.

В зеленом перце содержится множество ценных компонентов: легкоусвояемые углеводы, важные аминокислоты, а также минералы — марганец, калий, медь, цинк и фосфор. Умеренное употребление овоща благотворно влияет на пищеварение, помогает нормализовать давление, повышает аппетит, способствует улучшению сна, памяти и концентрации. Чтобы сохранить максимум пользы, лучше есть перец свежим — так он отдает организму все витамины. При заморозке, вялении, сушке или мариновании сохраняется около 70% полезных веществ, а при тушении и жарке — лишь 30%.

Однако есть и ограничения: от зеленого перца стоит отказаться при повышенной кислотности желудка, колите, гастрите, язве, заболеваниях почек, гипертонии и тахикардии. Даже здоровым людям не стоит превышать норму в 200 граммов в неделю — избыток может вызвать дискомфорт в животе. Детям до года перец противопоказан, после года вводить его в рацион нужно постепенно, наблюдая за реакцией организма.

