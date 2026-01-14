Атака США на Венесуэлу
Ухоженность без лишних хлопот: простые привычки для свежего и аккуратного образа каждый день

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Думаете, чтобы выглядеть ухоженно, нужны долгие ритуалы и дорогие процедуры? На самом деле достаточно нескольких простых привычек, которые легко вписать в ежедневный график. Всего 5–10 минут в день — и вы будете чувствовать себя собранной, а окружающие заметят свежий, аккуратный образ.

Начните с волос: даже минимальная укладка творит чудеса. Просушите их феном с круглой щеткой для объема или подкрутите кончики плойкой — получится легко и стильно. Если времени совсем мало, аккуратно соберите волосы в низкий хвост или пучок. Для лица подойдет легкий макияж: нанесите тональный или ВВ‑крем на проблемные зоны, добавьте кремовые румяна на скулы, причешите брови гелем и завершите образ бесцветным бальзамом для губ.

Не забывайте о деталях: чистые подстриженные ногти (можно с прозрачным лаком), свежая выглаженная одежда и прямая осанка мгновенно повышают уровень ухоженности. Эти несложные шаги не отнимут много времени, но сделают ваш облик гармоничным и аккуратным.

Ранее сообщалось, что после череды праздников бывает непросто вновь включиться в рабочий режим. Но не стоит ругать себя за потерю тонуса — лучше подойти к вопросу с умом и заботой о себе. Давайте разберем, как плавно войти в привычный ритм, не перегружая организм и психику.

