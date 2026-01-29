Творог, зелень и ложка сметаны — заворачиваю в лаваш. Минута на сковороде — и полезный завтрак хрустит на тарелке

Творог, зелень и ложка сметаны — заворачиваю в лаваш. Минута на сковороде — и полезный завтрак хрустит на тарелке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для самого быстрого и полезного начала дня.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящий золотистый лаваш снаружи и сочная ароматная нежная начинка из творога со свежей зеленью внутри.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, пучок укропа и зеленого лука, 1 ст. л. сметаны, соль, 2 листа тонкого армянского лаваша, растительное масло. Творог разомните вилкой с солью. Мелко порубите зелень, смешайте с творогом и сметаной до однородности. Лаваш разрежьте на полосы или квадраты. На середину каждой части выложите 1-2 столовые ложки начинки. Заверните конвертиком, плотно подгибая края. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла по 1-2 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте сразу.

