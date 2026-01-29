Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 10:02

Творог, зелень и ложка сметаны — заворачиваю в лаваш. Минута на сковороде — и полезный завтрак хрустит на тарелке

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Творог, зелень и ложка сметаны — заворачиваю в лаваш. Минута на сковороде — и полезный завтрак хрустит на тарелке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для самого быстрого и полезного начала дня.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящий золотистый лаваш снаружи и сочная ароматная нежная начинка из творога со свежей зеленью внутри.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, пучок укропа и зеленого лука, 1 ст. л. сметаны, соль, 2 листа тонкого армянского лаваша, растительное масло. Творог разомните вилкой с солью. Мелко порубите зелень, смешайте с творогом и сметаной до однородности. Лаваш разрежьте на полосы или квадраты. На середину каждой части выложите 1-2 столовые ложки начинки. Заверните конвертиком, плотно подгибая края. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла по 1-2 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте сразу.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Зеленый перец — кладезь витаминов: как получить пользу и не навредить здоровью
Общество
Зеленый перец — кладезь витаминов: как получить пользу и не навредить здоровью
Выглядят как инопланетяне и очищают воздух: три комнатных растения, от которых невозможно отвести взгляд
Общество
Выглядят как инопланетяне и очищают воздух: три комнатных растения, от которых невозможно отвести взгляд
Быстрее звука: печенье «Взлетное» — всего 4 ингредиента, готово за 15 минут
Семья и жизнь
Быстрее звука: печенье «Взлетное» — всего 4 ингредиента, готово за 15 минут
Салат «Крабовый экспресс» с крабовыми палочками: сметают первым со стола!
Семья и жизнь
Салат «Крабовый экспресс» с крабовыми палочками: сметают первым со стола!
Вместо сырников — творожные «монетки»: тонко раскатываю, вырезаю стаканом. Идеально к чаю и готовятся в мгновение ока
Общество
Вместо сырников — творожные «монетки»: тонко раскатываю, вырезаю стаканом. Идеально к чаю и готовятся в мгновение ока
рецепты
кулинария
завтраки
творог
конвертики
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Плов в горшочках, от которого все ахают: попробуйте срочно!
Погода в Москве в четверг, 29 января: аномальный холод приближается?
В Госдуме опровергли сообщения о переходе вузов на новую модель с 2026 года
Стало известно, что могло спровоцировать смерти в интернате Кузбасса
Момент мощного взрыва в Буэнос-Айресе попал на видео
Дептранс призвал москвичей пересесть на метро из-за аномального снегопада
Пассажирский автобус перевернулся на российской трассе
Стал известен приговор бывшему партнеру блогера Лерчек
Иммунолог дал советы, как уберечься от простуд в зимний период
Маклаков прервал молчание после слухов о госпитализации
Военные нацгвардии Украины сдались под Димитровом
Названа предварительная причина смертей в Прокопьевском интернате
В МВД России назвали лидирующий по подростковой преступности регион
Мощный взрыв прогремел на заводе в одной из стран Латинской Америки
В Кузбассе возбудили дело после смерти пациентов в интернате Прокопьевска
В громком деле о налетах дронов ВСУ появились первые обвиняемые
В Госдуме назвали сроки введения новой модели высшего образования в России
Экс-аналитик ЦРУ усомнился в готовности Киева к мирным переговорам
«Застали врасплох»: военнопленный ВСУшник о захвате российской ДРГ
Врач опровергла популярные мифы о циррозе печени
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.