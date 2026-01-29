Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 13:42

Пьяный мигрант погиб под колесами электрички в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Во Всеволожском районе Ленинградской области электричка насмерть сбила 45-летнего мигранта, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Трагический случай произошел на 15-м километре шестого пикета железнодорожного перегона Девяткино — Капитолово. Наезд на мужчину совершил поезд, направлявшийся из Девяткино в Сосново.

Машинист, увидев человека на путях, неоднократно подал звуковые сигналы, а также применил экстренное торможение. Однако избежать ДТП не удалось. Из-за трагедии во Всеволожском районе задержались три электрички.

Ранее два человека погибли, попав под электропоезд на путях у станции Лось Ярославского направления. По предварительной информации, они находились в неположенном месте. Трагедия привела к задержкам в движении электричек.

мигранты
электрички
ДТП
Ленобласть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Начальник ГРУ Костюков готов к переговорам в Абу-Даби 1 февраля
В Петербурге задержали начальника представительства Минобороны России
Евросоюз принял новые санкции против Ирана
«Прямой намек»: политолог о фото Трампа и Путина в Белом доме
Раскрыта причина изъятия у россиян автономеров ЕКХ
Экс-главу ОКР обвинили в краже средств, выделенных для ОИ в Сочи
Стал известен неожиданный участник переговоров Путина с президентом ОАЭ
В Курчатове началось возведение третьего энергоблока АЭС-2
В ГД оценили шансы России на медаль Олимпиады в конькобежном спорте
Московские врачи спасли пятилетнюю девочку, проглотившую игрушку
«У общества вопросы»: в СПЧ высказались о трагедии в интернате Кузбасса
Родителям мальчика с замком в носу пришлось вызывать пожарных
«Азов» транслирует в прямом эфире пытки российских военных
Сухогруз находится на грани затопления у Махачкалы
Высокопоставленный иностранный гость прибыл в Москву
«Извольте покинуть»: политолог о словах Скороход про границы Донбасса
Психолог объяснила, какие отношения должны быть между ребенком и родителем
Изъятие имущества экс-инспектора полпреда в ЮФО признали законным
Губернатор Кузбасса впервые прокомментировал трагедию в интернате
Патриарх Кирилл предложил запретить аборты в браке без согласия мужа
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.