Пьяный мигрант погиб под колесами электрички в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области электричка насмерть сбила 45-летнего мигранта, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Трагический случай произошел на 15-м километре шестого пикета железнодорожного перегона Девяткино — Капитолово. Наезд на мужчину совершил поезд, направлявшийся из Девяткино в Сосново.

Машинист, увидев человека на путях, неоднократно подал звуковые сигналы, а также применил экстренное торможение. Однако избежать ДТП не удалось. Из-за трагедии во Всеволожском районе задержались три электрички.

Ранее два человека погибли, попав под электропоезд на путях у станции Лось Ярославского направления. По предварительной информации, они находились в неположенном месте. Трагедия привела к задержкам в движении электричек.