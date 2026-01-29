Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 14:00

«У общества вопросы»: в СПЧ высказались о трагедии в интернате Кузбасса

Меркачева: внутрибольничная инфекция могла повлечь гибель в интернате Кузбасса

Ева Меркачева Ева Меркачева Фото: Мария Девахина/РИА Новости
Внутрибольничная инфекция могла привести к смерти девяти пациентов ГБУ «Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» в Кузбассе, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитник Ева Меркачева. По ее мнению, учреждение находится в крайне неудовлетворительном состоянии.

Организация всего того, что происходило с пациентами в последние годы, была на критическом уровне. Неправильно предварять итоги расследования, но кажется, что речь все-таки идет о том, что помещения были в запущенном состоянии. Внутрибольничная инфекция не распространяется там, где был только что сделан ремонт. Это, как мне кажется, могло быть главной причиной уже второго инцидента за этот год. Мы же все адекватные люди. У общества есть вопросы, как так сложилось, что за короткое время у всех почему-то появилась сердечная недостаточность, — высказалась Меркачева.

Ранее сообщалось, что в январе в кузбасском доме-интернате для людей с психическими расстройствами умерли девять пациентов в результате массового заболевания гриппом А. На данный момент выясняют причины смерти 73-летней женщины и 19-летнего мужчины, скончавшихся в местной больнице. По каждому случаю проводится проверка.

