29 января 2026 в 13:42

В Тюменской области 116 детей пострадали из-за кишечной инфекции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Тюменской области произошла вспышка острой кишечной инфекции, в результате которой пострадали 116 детей, передает Telegram-канал Baza. Случаи заболевания выявили среди школьников в селе Онохино.

Как сообщает канал, одного ребенка доставили в больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные 115 учащихся лечатся амбулаторно и находятся под наблюдением врачей.

В связи с выявленными в селе Онохино фактами массового ухудшения состояния здоровья детей с внешними признаками кишечной инфекции сформированы медицинские бригады в составе врача-педиатра и врача-инфекциониста, — сообщили в региональном Минздраве.

Ранее сообщалось, что вспышка вирусной инфекции в интернате Прокопьевска произошла из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками учреждения. С 23 января симптомы недомогания обнаружили у 46 постояльцев, которые были доставлены в больницу. На сегодняшний день известно о смерти девяти человек. Бывшая сотрудница учреждения рассказала, что в интернате происходили хищения средств, выделяемых на питание, лекарства и бытовые нужды.

