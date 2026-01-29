В СК назвали виновников смертельной инфекции в интернате Прокопьевска В СК РФ заявили о ненадлежащей работе сотрудников интерната в Прокопьевске

Вспышка вирусной инфекции в интернате Прокопьевска произошла из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей сотрудниками учреждения, сообщает СК России. В пресс-службе уточнили, что с 23 января симптомы недомогания обнаружили у 46 постояльцев, которые были доставлены в больницу. На сегодняшний день известно о смерти девяти человек.

Следствием установлено, что в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами и работниками учреждения создались условия, способствовавшие возникновению и распространению вирусной инфекции, — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что прокуратура провела проверку в ГБУ «Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» и обнаружила нарушения санитарных норм. Оказалось, что сотрудники не проводили элементарную дезинфекцию, а забор крови проводили в нестерильных помещениях.

До этого сообщалось, что причиной массовых госпитализаций может быть испорченная еда. Пациенты долгое время обращались в медпункт с симптомами интоксикации: высокой температурой, головной болью и кашлем. При этом администрация учреждения игнорировала жалобы.