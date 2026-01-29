Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Скептически относилась к пирогам из консервов, но это заливное чудо изменило все — настоящая вкуснятина

Фото: D-NEWS.ru
Долго обходила стороной пироги с рыбными консервами, но этот рецепт полностью перевернул мое мнение. Нежное заливное тесто, сочная начинка и минимум возни — в итоге получается домашний пирог, который исчезает со стола быстрее, чем остывает. Хорош и теплым, и холодным, выручает и к чаю, и к ужину.

Ингредиенты для теста: кефир — 1 стакан, сырое яйцо — 1 шт., мука — 1 стакан, сода — 1/2 ч. л.

Начинка: рыбные консервы — 1 банка (любые по вкусу), отварные яйца — 2 шт., любая зелень, сыр — 50 г.

Как готовлю: начинаю с теста — смешиваю кефир, яйцо, муку и соду до однородности. Форму смазываю маслом и выливаю тесто. Рыбу отделяю от масла и разминаю вилкой, добавляю мелко нарезанные яйца и зелень. Начинку аккуратно выкладываю поверх теста, стараясь оставить тонкий бортик по краям. Сыр натираю на мелкой терке. Отправляю форму в разогретую духовку примерно на 20 минут. Затем достаю почти готовый пирог, посыпаю сыром и возвращаю в духовку еще на 5 минут, чтобы появилась аппетитная корочка.

Ранее мы делились рецептом ленивых пирожков за 20 минут. Простое тесто на кефире, а вкус такой, что разлетаются мгновенно.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
