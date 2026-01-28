Сковородка вместо духовки: ленивые пирожки за 20 минут — разлетаются мгновенно

Эти пирожки — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется домашней выпечки, а времени в обрез. Тесто замешивается за пару минут, начинка сразу вмешивается внутрь, ничего лепить не нужно. В итоге получаются пышные, мягкие пирожки с румяной корочкой — идеальны к чаю или на быстрый перекус.

Ингредиенты (12–15 штук): кефир — 400 мл, яйцо — 1 шт., пшеничная мука — 350 г (плюс-минус по консистенции), сода — 1 ч. л., соль — 1/2 ч. л., сахар — 1 ч. л., вареные яйца — 2 шт., зеленый лук — 1 пучок, твердый сыр — 80 г, растительное масло — 2–3 ст. л.

Приготовление: в миске смешайте кефир, яйцо, соль и сахар. Постепенно всыпайте муку с содой, замешивая тесто, — оно должно получиться как густая сметана. Вареные яйца мелко нарежьте, лук измельчите, сыр натрите на крупной терке и аккуратно вмешайте начинку в тесто. Разогрейте сковороду с маслом и выкладывайте тесто столовой ложкой. Обжаривайте пирожки на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

