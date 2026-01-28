Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 19:30

Сковородка вместо духовки: ленивые пирожки за 20 минут — разлетаются мгновенно

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти пирожки — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется домашней выпечки, а времени в обрез. Тесто замешивается за пару минут, начинка сразу вмешивается внутрь, ничего лепить не нужно. В итоге получаются пышные, мягкие пирожки с румяной корочкой — идеальны к чаю или на быстрый перекус.

Ингредиенты (12–15 штук): кефир — 400 мл, яйцо — 1 шт., пшеничная мука — 350 г (плюс-минус по консистенции), сода — 1 ч. л., соль — 1/2 ч. л., сахар — 1 ч. л., вареные яйца — 2 шт., зеленый лук — 1 пучок, твердый сыр — 80 г, растительное масло — 2–3 ст. л.

Приготовление: в миске смешайте кефир, яйцо, соль и сахар. Постепенно всыпайте муку с содой, замешивая тесто, — оно должно получиться как густая сметана. Вареные яйца мелко нарежьте, лук измельчите, сыр натрите на крупной терке и аккуратно вмешайте начинку в тесто. Разогрейте сковороду с маслом и выкладывайте тесто столовой ложкой. Обжаривайте пирожки на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Ранее мы делились рецептом мандаринового пирога «Мила». Простая вкуснятина в сезон цитрусовых.

Проверено редакцией
Читайте также
Завтрак с лавашом, который не отнимет много времени: конвертик со скрэмблом — удобно брать с собой
Общество
Завтрак с лавашом, который не отнимет много времени: конвертик со скрэмблом — удобно брать с собой
Яичный конвертик с растекающимся желтком: для этого завтрака понадобятся только яйца и соль
Общество
Яичный конвертик с растекающимся желтком: для этого завтрака понадобятся только яйца и соль
Лью молоко в картошку — и сразу в духовку: так готовится буланжер, французская запеканка с обалденным вкусом
Общество
Лью молоко в картошку — и сразу в духовку: так готовится буланжер, французская запеканка с обалденным вкусом
Как пирожки с луком и яйцом, но нежирные: быстрые свертки из лаваша — на завтрак и перекус
Общество
Как пирожки с луком и яйцом, но нежирные: быстрые свертки из лаваша — на завтрак и перекус
Ленивые пирожки с ветчиной и сыром из готового теста: печем за 20 минут
Семья и жизнь
Ленивые пирожки с ветчиной и сыром из готового теста: печем за 20 минут
яйца
лук
пирожки
оладьи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь певицы Славы рассказала, из-за чего страдает ее мать
«Прекрасно выглядит»: Костомаров о последней встрече с Линичук
Такер Карлсон сделал заявление о распаде США
Одинцово заволокло дымом из-за вспыхнувшего склада
Рубио заявил, что властям Ирана придется «измениться или уйти»
Раскатов и Щербакова рассказали о важности техники в «Ледниковом периоде»
«Очень ценно»: Щербакова о нюансах судейства на «Ледниковом периоде»
Жуткие пробки в Москве 28 января: рекордный снегопад, резкое похолодание
В США поставили перед НАТО важную задачу по Арктике
В Сети появилось объявление о продаже томского крематория
Кабан зимой без загона: секреты охоты с вышки от опытных промысловиков
Рубио задумался о реформировании НАТО
Ребенок нашел метеорит старше Земли
В Парагвае открыли бюст Юрия Гагарина
В МЧС предупредили о резком похолодании в Москве
Двухлетний гений бильярда попал в Книгу рекордов Гиннесса
Турист наткнулся на останки пропавшей девушки
Канье Уэсту пришлось обратиться в реабилитационный центр
Профессор объяснил принцип работы часов Судного дня
Трусова рассказала о впечатлениях от съемок «Ледникового периода»
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.