26 января 2026 в 14:39

Мандариновый пирог «Мила» пеку зимой: простая вкуснятина в сезон цитрусовых

Фото: D-NEWS.ru
Зимой, когда за окном холодно, особенно хочется домашней выпечки с ярким вкусом. Именно в это время я чаще всего готовлю мандариновый пирог «Мила». Он получается нежным, ароматным и буквально пропитанным цитрусовым настроением. Готовится просто, а результат всегда радует — отличный вариант к чаю в сезон мандаринов.

Для приготовления понадобится: мука — 250 г, яйца — 6 шт. (5 в тесто и 1 для заливки), сливочное масло — 100 г, сахар — 150 г и 1 ст. л. для заливки, сметана — 4 ст. л. и ещё 2 ст. л. для заливки, разрыхлитель — 1 ч. л., мандарины — 4–5 шт. (300–400 г очищенных долек).

Сливочное масло растапливают и смешивают с сахаром до растворения. По одному вводят яйца, затем добавляют муку с разрыхлителем и замешивают гладкое тесто. Его выливают в подготовленную форму, сверху раскладывают разрезанные дольки мандаринов без косточек. Оставшееся яйцо взбивают со сметаной и сахаром и аккуратно заливают фрукты. Пирог выпекают при 200 °C около 35–40 минут до золотистой корочки. После остывания он становится ещё вкуснее и ароматнее.

Ранее мы делились рецептом из кочана капусты и сметаны. Готовим капустный пирог с беконом — невероятно вкусный и простой.

