06 февраля 2026 в 10:57

Забудьте про духовку! Пеку пирог в сковороде: снизу карамельные мандарины, сверху — бисквит. Переворачиваю — и восторг!

Весь секрет этого пирога — в волшебном перевороте. То, что на дне сковороды, после готовки оказывается сверху, создавая блестящую, «зеркальную» и невероятно вкусную глазурь. А под ней скрывается нежнейший, пропитанный цитрусовым соком бисквит.

Сначала готовлю тесто. В миске венчиком взбиваю 2 яйца со 100 г сахара и щепоткой ванилина до легкой пены. Вливаю 150 мл молока и 80 мл растительного масла, перемешиваю. Просеиваю сверху 240 г муки и 1,5 ч. л. разрыхлителя. Замешиваю гладкое, однородное тесто, по консистенции как густая сметана.

Беру сковороду с толстым дном и непригорающим покрытием диаметром 22-24 см. Растапливаю в ней 60 г сливочного масла на среднем огне. Добавляю 3 ст. л. сахара и, помешивая, жду, пока сахар растворится и смесь станет однородной и слегка золотистой (1-2 минуты).

7 мандаринов мою, очищаю от кожуры и белых пленок, разделяю на дольки. Выкладываю дольки в сковороду с карамелью в один слой. Обжариваю 2 минуты, чтобы мандарины пустили сок и пропитались карамелью.

Убавляю огонь до минимального. Очень аккуратно, чтобы не сместить мандарины, выливаю сверху приготовленное тесто. Разравниваю ложкой или лопаткой.

Накрываю сковороду крышкой и готовлю на маленьком огне 15-17 минут. Затем аккуратно переворачиваю пирог на плоскую тарелку или деревянную доску. Сдвигаю пирог обратно в сковороду (уже другой стороной вниз), накрываю крышкой и готовлю еще 8-10 минут. Подаю теплым или холодным.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
