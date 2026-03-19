Лук вырастет размером с кулак: всего 10 капель, а результат поражает: собираю головки тачками

Беру нашатырный спирт и зеленку — и готовлю простую подкормку для лука, от которой головки вырастают размером с кулак. Это гениально простое и эффективное средство, идеальное для тех, кто хочет получить гигантский урожай без вредной химии. Его необычность в том, что нашатырный спирт насыщает почву азотом, необходимым для роста крупных луковиц, а зеленка защищает грядки от грибков, вирусов и вредителей, предотвращая пожелтение пера. Луковицы вырастают здоровыми, крупными и сочными, а урожая будет столько, что мешков не хватит.

Для приготовления вам понадобится: 10 литров воды, 1 столовая ложка нашатырного спирта, 10 капель зеленки. Все компоненты тщательно перемешайте до однородности. Первую подкормку проводите, когда перо лука достигнет высоты 10 сантиметров. Второй раз полейте грядки через две недели. Третий, заключительный полив сделайте примерно за месяц до уборки урожая. На каждом этапе используйте одинаковую дозировку, поливая луковые грядки полученным раствором.

