Трамп раскрыл, когда ждать результата переговоров США и Ирана в Пакистане

Результат предстоящих переговоров США и Ирана в Пакистане станет понятен в течение 24 часов, заявил New York Post американский президент Дональд Трамп. Глава Белого дома ответил на вопрос журналистов, верит ли он в успех встречи.

Мы узнаем это примерно через 24 часа. Скоро мы узнаем, — уточнил президент.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов потерпел крупнейшее военное поражение в новейшей американской истории. По словам аналитиков, соглашение на перемирие с Ираном на условиях Тегерана унизило хозяина Белого дома, ни один лидера США не опускался до такого уровня.

До этого Трамп заявил, что в Соединенных Штатах и на Ближнем Востоке может наступить золотой век. По его словам, день, когда было объявлено о двухнедельном перемирии между Вашингтоном и Тегераном, важен для всего мира.

При этом первый вице-спикер иранского парламента Али Никзад уточнил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не даст подписать соглашения с США в Исламабаде, если американская сторона не примет условия Тегерана. По его словам, речь идет о 10 пунктах.