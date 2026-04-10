Поражение в Иране назвали величайшим военным унижением Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потерпел крупнейшее военное поражение в новейшей американской истории, пишет издание Strategic Culture. По словам аналитиков, соглашение на перемирие с Ираном на условиях Тегерана унизило хозяина Белого дома, ни один лидер США не опускался до такого уровня.

Временное соглашение включает список требований Ирана в качестве основы для переговоров. Пожалуй, ни один американский президент в новейшей истории не терпел такого военного разгрома, а унижение для Трампа очевидно, — сказано в материале.

До этого Трамп заявил, что в Соединенных Штатах и на Ближнем Востоке может наступить золотой век. По его словам, день, когда было объявлено о двухнедельном перемирии между Вашингтоном и Тегераном, важен для всего мира.

При этом первый вице-спикер иранского парламента Али Никзад уточнил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не даст подписать соглашения с США в Исламабаде, если американская сторона не примет условия Тегерана. По его словам, речь идет о 10 пунктах.