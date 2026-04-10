Умер ректор Московского международного университета

На 76-м году жизни скончался ректор Московского международного университета (ММУ), профессор, заслуженный работник высшей школы РФ Альгирдас Манюшис, сообщила пресс-служба вуза. В университете его смерть назвали невосполнимой потерей для всего сообщества и выразили соболезнования родным и близким.

Манюшис родился 20 июля 1950 года, возглавил ММУ в марте 2019 года. Под его руководством в вузе появились новые образовательные программы, он курировал исследовательские и образовательные проекты. Профессор был автором более 120 научных трудов, академиком РАЕН и лауреатом премии Вольного экономического общества России.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Виктор Яковлев, ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, ушел из жизни на 75-м году. Артист окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году. С 1979 года он был одним из ведущих актеров театра. В 2006 году Виктору Николаевичу было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».