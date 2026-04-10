Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 18:13

Умер ректор Московского международного университета

Ректор ММУ Альгирдас Манюшис скончался на 76-м году жизни

Альгирдас Манюшиc Фото: a.maniushis/vk
Подписывайтесь на нас в MAX

На 76-м году жизни скончался ректор Московского международного университета (ММУ), профессор, заслуженный работник высшей школы РФ Альгирдас Манюшис, сообщила пресс-служба вуза. В университете его смерть назвали невосполнимой потерей для всего сообщества и выразили соболезнования родным и близким.

Манюшис родился 20 июля 1950 года, возглавил ММУ в марте 2019 года. Под его руководством в вузе появились новые образовательные программы, он курировал исследовательские и образовательные проекты. Профессор был автором более 120 научных трудов, академиком РАЕН и лауреатом премии Вольного экономического общества России.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Виктор Яковлев, ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, ушел из жизни на 75-м году. Артист окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году. С 1979 года он был одним из ведущих актеров театра. В 2006 году Виктору Николаевичу было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Общество
смерти
университеты
ректоры
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.