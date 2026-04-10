10 апреля 2026 в 18:27

Ливан предупредили о надвигающейся гуманитарной катастрофе

Немецкий Красный Крест предупредил о гуманитарной катастрофе в Ливане

Фото: Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Ливану из-за продолжающихся израильских ударов угрожает гуманитарная катастрофа, заявил президент Немецкого Красного Креста (DRK) Герман Греэ в интервью газете Rheinische Post. По его оценке, ситуация в стране резко ухудшилась.

Многие больницы переполнены из-за большого количества раненых, и существует угроза нехватки некоторых медикаментов и сырья, особенно если атаки будут продолжаться, — сказал он.

После новостей о двухнедельном перемирии между Ираном и США движение «Хезболла» временно остановило операции против Израиля, однако в четверг боевые действия вспыхнули вновь.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 апреля ВВС Израиля осуществили 21 авиаудар по деревням в районе Бинт-Джубайль на юге Ливана. ЦАХАЛ также атаковала южный пригород Бейрута — Дахию и мост Аль-Касмия.

До этого глава бюро RT в Ливане Стив Суини сообщил, что после авиаудара Израиля в Бейруте остались руины и клубы дыма. По его словам, атака на густонаселенный район вышла за пределы обычных зон поражения. Число погибших достигло 303 человек.

Мир
Ливан
Израиль
удары
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.