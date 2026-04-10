10 апреля 2026 в 11:32

Стало известно о масштабах разрушений в Ливане после атаки Израиля

Глава бюро RT Суини: от застроек в Бейруте остались развалины после атаки Израил

Фото: Bilal Jawich/Global Look Press
От жилых застроек в Бейруте остались развалины и дым после атаки Израиля, заявил глава бюро RT в Ливане Стив Суини. По его словам, масштабы разрушений просто невероятны.

Масштабы разрушений просто невероятны... В воздухе по-прежнему витает запах разрушения. Толпы собравшихся наблюдают, как экстренные службы продолжают работать среди развалин. Атака началась без каких-либо предупреждений и за пределами обычной зоны ударов, — рассказал Суини.

Израильская авиация атаковала жилой и плотно застроенный район в Бейруте. По последним данным, число жертв ударов возросло до 303 человек.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обстановкой в Ливане, что Россия выступает за скорейшее прекращение огня в зоне израильско-ливанского конфликта и возвращение ситуации в политико-дипломатическое русло. Она выразила соболезнования родным погибших и пожелала выздоровления пострадавшим.

