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09 июня 2026 в 16:29

«Счет шел на сутки»: Хазанов о спасении израильскими врачами

Хазанов признался, что врачи в Израиле спасли ему жизнь

Геннадий Хазанов Геннадий Хазанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Актер и юморист Геннадий Хазанов признался в выпуске подкаста «От реки до моря» на YouTube, что шесть лет назад врачи в Израиле спасли ему жизнь. Он не стал уточнять, о каких именно проблемах со здоровьем шла речь.

Израиль спас мне жизнь. Это было без малого шесть лет назад. Счет уже шел на какие-то, я думаю, сутки, — уточнил Хазанов.

Ранее друг семьи артиста, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что народный артист РСФСР проводит много времени в Израиле и, скорее всего, не знаком со своим младшим братом Андреем Лукачером. По его мнению, юморист уделяет все внимание близким — жене и дочери.

До этого стало известно, что брат Хазанова бесследно пропал в столице. Лукачер около года не выходит на связь со своей семьей. Он вел закрытый образ жизни, питался в столовых для бездомных и не имел мобильного телефона.

Также сообщалось, что российский артист Дмитрий Поднозов, снимавшийся в популярных телепроектах «Мажор» и «Тайны следствия», пребывает в реанимации в тяжелом состоянии. По словам родственника, состояние пациента оценивалось как стабильное.

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