Завернули грудку в бумагу — и на сковородку: мягче не придумаешь, а масла нет вообще

Фото: D-NEWS.ru
Беру куриную грудку, лук и пергамент — и готовлю сочное филе без духовки, без лишнего масла и без грязной посуды. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или полезного обеда, когда хочется сочного мяса, но нет ни сил, ни желания возиться.

Получается обалденная вкуснятина: нежнейшая, ароматная грудка, которая буквально тает во рту, с золотистой корочкой и пряным ароматом специй, а внутри — никакой сухости.

Для приготовления вам понадобится: 1 куриное филе, 1 луковица, 2 чайные ложки растительного масла, соль и специи по вкусу (куркума, смесь трав, черный перец). Филе разрежьте вдоль пополам (удобнее делать это, когда мясо слегка подморожено). В масло добавьте соль и специи, смажьте курицу со всех сторон. Лук нарежьте кольцами. На лист пергамента выложите часть лука, сверху — курицу, затем еще немного лука.

Заверните бумагу конвертиком, плотно запечатав края. Разогрейте сковороду, убавьте огонь, выложите конвертики, накройте крышкой и жарьте 15 минут с одной стороны, затем переверните и готовьте еще 5–7 минут. Все — сочная, ароматная грудка готова. Никакой духовки, никакой грязной посуды, только вкус и польза. Попробуйте — и вы забудете о сухой курице навсегда.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
