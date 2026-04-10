10 апреля 2026 в 18:34

В Ватикане ответили на сообщения СМИ об угрозах со стороны Пентагона

Сообщения об угрозах со стороны представителей Пентагона в адрес апостольского нунция (посла Святого престола) не соответствуют действительности, заявили в службе печати Святого престола. До этого в ряде СМИ и соцсетей обсуждалась тема «напряженных отношений» нынешней администрации США с папой римским Львом XIV.

Встреча кардинала Кристофа Пьера, бывшего апостольского нунция в США, с замглавы Пентагона Элбриджем Колби не выходила за рамки регулярной деятельности папского представительства, — подчеркнул глава службы печати Маттео Бруни.

Ранее папа римский Лев XIV в ответ на призывы главы Пентагона Пита Хегсета, который просил американцев молиться о триумфе солдат «во имя Спасителя», заявил, что стремление к мировому господству в корне противоречит пути Иисуса Христа. Он напомнил верующим, что на протяжении веков религиозная миссия нередко искажалась корыстными политическими целями.

До этого папа провел разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и попросил прекратить конфликт с Ираном дипломатическим путем. Стороны отметили необходимость защиты мирных жителей и соблюдения международного права.

