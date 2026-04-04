Папа римский не захотел молиться за американских солдат Папа римский напомнил США о недопустимости злоупотребления властью в политике

Стремление к мировому господству в корне противоречит пути Иисуса Христа, заявил во время проповеди перед Пасхой папа римский Лев XIV в ответ на недавние призывы главы Пентагона Пита Хегсета, который просил американцев молиться о триумфе своих солдат «во имя Спасителя». Глава католической церкви напомнил верующим, что на протяжении веков религиозная миссия нередко искажалась корыстными политическими целями.

Стоит помнить, что ни в пастырской сфере, ни в социальной и политической сферах не может быть полезным злоупотребление властью, — отметил Лев XIV.

Он выразил убеждение, что никакие социальные или государственные задачи не могут оправдать использование веры для утверждения чьей-либо власти. Лев XIV призвал политиков к сдержанности, отметив исторические примеры деформации христианских идеалов ради амбиций правителей.

До этого стало известно, что отсутствие понятных и достижимых целей боевых действий против Ирана — одна из ключевых причин недовольства в армии США. Источники, близкие к ситуации, рассказали, что военнослужащие не хотят быть политическими пешками. В связи с этим солдаты начали отказываться от участия в войне «по соображениям совести».