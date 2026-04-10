Иран обвинил США в невыполнении двух условий перемирия

Два ключевых пункта перемирия, ранее согласованные между Ираном и Соединенными Штатами, до сих пор остаются невыполненными, заявил в своем аккаунте в соцсети X спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф. По его словам, речь идет о прекращении огня в Ливане и разблокировании иранских активов.

Галибаф подчеркнул, что эти два условия должны быть реализованы до начала переговоров между сторонами. Как сообщалось ранее, встреча Ирана и США запланирована на субботу, 11 апреля, и пройдет на территории Пакистана.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал в своих соцсетях уничтожение Ирана, заявив, что страна погибнет, а целая цивилизация исчезнет навсегда. По словам главы Белого дома, после полной смены режима в стране к власти придут более умные и менее радикальные люди, и тогда возможно нечто «революционно-прекрасное».

Однако уже 8 апреля Трамп объявил о достижении двухнедельного перемирия между США и Ираном. По его словам, Вашингтон ведет с Тегераном переговоры о смягчении тарифных и санкционных ограничений и намерен плодотворно сотрудничать с Исламской Республикой.