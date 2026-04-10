10 апреля 2026 в 18:06

«Нечеловеческие скорости»: военэксперт раскрыл, как управляется ПВО

Военэксперт Кнутов: ПВО управляют компьютеры из-за больших скоростей ракет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские системы противовоздушной обороны снабжены высокотехнологичным оружием и зачастую перехватывают цели в автоматическом режиме, сказал NEWS.ru военный эксперт и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, это происходит из-за больших скоростей полетов современных ракет и противоракет.

Почему перехваты идут в автоматическом режиме — потому что скорости ракет и противоракет такие, что человек только начинает думать, а уже все улетело. И сейчас оперативно решать боевые задачи в состоянии только компьютеры с элементами искусственного интеллекта. Поэтому войска ПВО — это высокоавтоматизированные и технически оснащенные структуры, которые имеют самое-самое современное вооружение. С точки зрения технологий они всегда находятся на переднем крае прогресса, — сказал Кнутов.

Он отметил, что автоматизированные системы управления (АСУ) в войсках ПВО начали применяться более 60 лет назад. С тех пор они постоянно совершенствуются и соответствуют требованиям времени.

Во многих войсках автоматизированные системы управления только появляются или еще идут разговоры об их использовании, а в войсках ПВО они существуют уже с 1960 года. Уже тогда с помощью АСУ можно было наводить истребительную авиацию на авиацию противника или на крылатые ракеты. АСУ с тех пор совершенствуются, развиваются, — сказал Кнутов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 апреля российские системы ПВО успешно перехватили 15 дронов ВСУ. Девять из них были сбиты над Волгоградской областью, шесть — над Ростовской областью.

Россия
ПВО
крылатые ракеты
искусственный интеллект
