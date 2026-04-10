Вкуснее пиццы, проще пирога: завернули в лаваш — и приятного аппетита. Топовые улитки с беконом

Беру слоёное тесто, бекон и сыр — и вместо того, чтобы заказывать пиццу, за 15 минут собираю улитки с начинкой «Пицца». Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина, перекуса или даже праздничного стола, когда хочется чего-то сытного, хрустящего и необычного.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, слоистое тесто с золотистой корочкой, а внутри — сочный бекон, тягучий расплавленный сыр, ароматный томатный соус и свежая нотка зелёного лука.

Для приготовления вам понадобится: 800 г слоёного теста, 100 г томатного соуса, 200 г бекона, 100 г твёрдого сыра, 100 г зелёного лука, соль и перец по вкусу, 1 яйцо. Тесто раскатайте в пласт, смажьте соусом, выложите бекон, посыпьте тёртым сыром и мелко рубленым луком, посолите, поперчите.

Туго сверните рулет, нарежьте порционными кусочками-улитками. Выложите в смазанную форму, сверху смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 180°С 45 минут до румяной корочки. Это настолько вкусно, что пиццу вы больше заказывать не будете. Попробуйте — не пожалеете.

