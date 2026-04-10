РЖД проведет акцию в годовщину полета Гагарина в космос

Поезда по всей России дадут праздничный гудок в честь 65-летия полета Гагарина

Юрий Гагарин Юрий Гагарин Фото: РИА Новости
Российские железные дороги проведут масштабную акцию в честь 65-й годовщины подвига Юрия Гагарина. В день праздника все составы, находящиеся на маршрутах, одновременно подадут торжественный звуковой сигнал, рассказали в пресс-службе РЖД.

Акция охватит все типы подвижного состава: от исторических паровозов до современных скоростных поездов и пригородных электричек. Синхронный гудок прозвучит по всей стране в 09:07 по московскому времени — именно в ту минуту, когда в 1961 году корабль «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур.

12 апреля по случаю 65-й годовщины полета Юрия Гагарина в космос все паровозы, грузовые, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находиться в пути, подадут продолжительный гудок. Так железнодорожный транспорт отдает честь космическому первопроходцу! — говорится в официальном сообщении компании.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что полет Юрия Гагарина в космос стал историческим и одним из грандиозных событий XX века. Российский лидер подчеркнул, что в нынешнем году страна и весь мир отмечают 65-летие легендарного старта, который открыл новую эпоху в истории цивилизации.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

