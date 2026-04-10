Юноша расправился с возлюбленной в подъезде и покончил с собой

Петербуржец убил возлюбленную в подъезде дома на Рубинштейна, нанеся ей шесть ударом ножом, а затем покончил с собой, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Когда на место прибыли правоохранители, парень и девушка уже были мертвы.

По предварительной информации, между погибшими произошел конфликт, в ходе которого 27-летний юноша схватился за нож. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее стало известно, что жителя Таганрога, застрелившего своих отца и мать, обнаружили без признаков жизни. По информации источника, тело находилось в салоне автомобиля Kia Sportage в 20 километрах от города. Мужчина регулярно конфликтовал с родителями, и именно эти ссоры силовики считают основной причиной преступления.

До этого на северо-востоке Москвы в Лианозовском лесопитомнике был найден чемодан с телом мужчины. Находку сделала женщина во время прогулки по парку. Москвичка заметила синий чемодан в овраге и обнаружила внутри труп. По предварительной информации, на теле погибшего есть колото-резаные раны.