Что известно о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси Daily Mail: Тейлор Свифт и Трэвис Келси станут мужем и женой 3 июля в Нью-Йорке

Популярная певица Тейлор Свифт и футболист Трэвис Келси запланировали свадьбу на 3 июля в Нью-Йорке, передает Daily Mail. Подробности места проведения церемонии пока не разглашаются. По данным источников, это может быть арена или музей.

По информации издания, гостям уже направлены приглашения. Им нужно подтвердить участие и подписать соглашение о неразглашении. Это важно для сохранения конфиденциальности деталей мероприятия.

Уточняется, что упомянутая пара будет огорчена, если информация станет известна посторонним. Однако никаких юридических мер в отношении тех, кто распространил эти сведения, предпринято не будет.

