29 января 2026 в 11:28

Творожное тесто для пирожков — не нужны ни дрожжи, ни длительное вымешивание: для любых начинок

Это творожное нелипкое тесто для пирожков подходит для любых начинок и готовится невероятно просто — не нужны ни дрожжи, ни длительное вымешивание.

Для теста вам понадобится: 250 г творога (5–9%), 2 яйца, 2–3 ст. л. сахара, щепотка соли, 2–3 ст. л. растительного масла без запаха, примерно 250–300 г муки (зависит от влажности творога). Начинка может быть любой: ягодная, яблочная, повидло, мясной фарш с луком, картошка с грибами. Творог разомните вилкой или пропустите через пресс. В миске смешайте творог, яйца, сахар, соль и масло. Перемешайте до однородности. Частями начинайте вводить просеянную муку, замешивая тесто. Месите до тех пор, пока тесто не станет гладким, эластичным. Сформируйте шар, накройте пленкой и дайте отдохнуть при комнатной температуре 20–30 минут. Затем разделите тесто на части, раскатайте лепешки, выложите начинку и плотно защипните края. Разогрейте в сковороде достаточное количество растительного масла. Обжаривайте пирожки на среднем огне с двух сторон до красивой золотистой корочки.

Ранее стало известно, как приготовить ленивую ватрушку с творогом: заменит пироги и сырники.

