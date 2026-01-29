Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
В Кремле назвали главного торгового партнера России в арабском мире

Песков: ОАЭ являются главным торговым партнером России в арабском мире

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
ОАЭ в настоящее время занимают ключевую позицию в торговых отношениях России с арабскими странами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Взаимодействие между двумя государствами демонстрирует положительную динамику практически во всех сферах, передает ТАСС.

Что касается двусторонних отношений, то Эмираты — это главный наш торговый партнер в арабском мире. У нас существенно растет в последнее время объем взаимного товарооборота. Мы развиваем отношения практически во всех областях, делаем это успешно и на взаимовыгодной основе, — прокомментировал Песков.

Ранее на сайте Кремля сообщили, что президенты России и ОАЭ, Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, проведут переговоры. В ходе встречи они обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя странами. Также лидеры планируют рассмотреть текущую обстановку на Ближнем Востоке

Ранее Песков рассказал, что президент России и глава ОАЭ проведут рабочую встречу за завтраком. По его словам, Аль Нахайян посетит Москву с официальным визитом 29 января.

