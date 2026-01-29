Минобороны начало объединять предприятия ОПК, ученых и институты развития Минпромторг и Минобороны запустили сервис по продвижению инноваций в ОПК

Минпромторг и Минобороны России запустили новый сервис по поиску и внедрению перспективных технологий для нужд обороны и безопасности, сообщили NEWS.ru в пресс-службе оборонного ведомства. Платформа работает на базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) и призвана объединить предприятия государственного и «народного» оборонно-промышленного комплекса, научные организации и институты развития в единую военно-гражданскую экосистему.

Запустили сервис по поиску и внедрению перспективных технологий и инновационных решений в интересах обороны и безопасности страны. <…> Сервис запущен в целях формирования военно-гражданской экосистемы, объединяющей предприятия «большого» и «народного» ОПК, научную деятельность и институты развития, — говорится в сообщении.

По словам заместителя министра обороны Василия Осьмакова, отбор проектов будет проводиться на постоянной основе для ускорения внедрения инноваций — от идеи до серийного производства. В числе приоритетных направлений — наземная и воздушная робототехника, морские беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, медико-биологические разработки. Уже рассматриваются первые 20 заявок, всего планируется поддержать до 150 проектов со сроком реализации до двух лет.

Апробация и сопровождение инициатив будут координироваться департаментом инновационной деятельности Минобороны с участием Военного инновационного технополиса «ЭРА», где создадут проектный офис для управления жизненным циклом проектов. Участники также смогут подобрать оптимальные меры государственной поддержки.

Ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что Россия установила новый рекорд по объему подписанных экспортных контрактов на поставки военной техники. По его словам, по итогам 2025 года общая стоимость экспортных контрактов составила $70 млрд.