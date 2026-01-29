В ГД заявили, что новый порядок коснется только несколько десятков вузов Депутат Горячева опровергла изменение принципов работы вузов в 2026 году

Никакого массового перехода российского высшего образования на новую систему с 1 сентября не будет, заявила NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по науке Ксения Горячева. По ее словам, пока проект остается экспериментальным, в него включены только несколько десятков вузов.

Я говорила не о массовой реформе, а о расширении пилотного проекта, который уже несколько лет тестируют в отдельных вузах. Сейчас в пилот добавили еще 11 университетов. Такой формат выбран именно для того, чтобы изменения не были шоком для системы, — сообщила она.

По словам Горячевой, абсолютное большинство вузов в настоящее время продолжают работать как обычно. Депутат отметила, что важно это проговаривать, чтобы не пугать ни студентов, ни абитуриентов, ни родителей.

Минобрнауки изначально закладывает плавный сценарий: сначала эксперимент, потом анализ, обсуждение с вузами, студентами, работодателями и только после этого — решение для всех, — подчеркнула Горячева.

Ранее Горячева сообщила, что с 1 сентября в российских вузах поменяется модель высшего образования. По ее словам, новая модель призвана сменить бакалавриат и магистратуру на базовое высшее образование и специализированное высшее. Важным изменением, по словам депутата, стало то, что выпускники базовых программ смогут претендовать на бюджетные места в специализированном образовании, чего раньше при специалитете не было. Аспирантура станет отдельным уровнем профессиональной подготовки.