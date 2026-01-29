В Петербурге задержали начальника представительства Минобороны России В Петербурге задержали главу представительства МО РФ Никитина по делу о взятке

В Санкт-Петербурге задержали начальника 178-го военного представительства Минобороны РФ капитана 2-го ранга Владимира Никитина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Никитин причастен к получению взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за беспрепятственное подписание документов по приемке электронной компонентной базы, используемой в рамках государственного оборонного заказа, — сообщили в ведомстве.

Размер взятки в ФСБ не уточнили. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Ранее сообщалось, что по уголовному делу о получении взяток от вагоноремонтных предприятий задержаны пять должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры (ЦДИ) РЖД. Возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 УК РФ. Предполагаемые преступления выявили сотрудники регионального управления ФСБ совместно с Южно-Уральским линейным управлением МВД на транспорте. Координацию осуществляли специалисты Центрального аппарата ФСБ России.