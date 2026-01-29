Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 14:10

В Петербурге задержали начальника представительства Минобороны России

В Петербурге задержали главу представительства МО РФ Никитина по делу о взятке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге задержали начальника 178-го военного представительства Минобороны РФ капитана 2-го ранга Владимира Никитина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Никитин причастен к получению взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за беспрепятственное подписание документов по приемке электронной компонентной базы, используемой в рамках государственного оборонного заказа, — сообщили в ведомстве.

Размер взятки в ФСБ не уточнили. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Ранее сообщалось, что по уголовному делу о получении взяток от вагоноремонтных предприятий задержаны пять должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры (ЦДИ) РЖД. Возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 УК РФ. Предполагаемые преступления выявили сотрудники регионального управления ФСБ совместно с Южно-Уральским линейным управлением МВД на транспорте. Координацию осуществляли специалисты Центрального аппарата ФСБ России.

Санкт-Петербург
взятки
задержания
ФСБ
Минобороны РФ
капитаны
офицеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько миллиардов похитили мошенники у россиян в 2025 году
В ГД отреагировали на иск Киргизии к России из-за медобслуживания мигрантов
В США раскрыли главную угрозу своим ВМС в Персидском заливе
«Перемирие Шредингера»: Россия прекратила удары по энергетике Украины?
Названы тревожные последствия в случае отказа Трампа от роли миротворца
Реакция россиянина на приговор суда за финансирование ВСУ попала на видео
Громкий стон на поле стоил Соболенко очка
«Куда делись-то все?»: Лавров повторил журналистам прошлогоднюю шутку
В Госдуме назвали причину массированных ударов по энергетике Украины
Зеленского предупредили о кризисе власти на Украине
У объявленного в розыск экс-чиновника конфисковали 372 объекта недвижимости
ВС РФ начали новое наступление: стартовала подготовка к штурму Киева?
В ЕС зарегистрировали гражданскую инициативу по торговле с Россией
Экс-вице-президента Олимпийского комитета заочно арестовали
Стало известно, какую выплату получат матери-героини в России
Мишустин объявил об увеличении более 40 соцвыплат
Раскрыта судьба иранского сухогруза, потерпевшего бедствие у Махачкалы
Депутат Милонов ответил, зачем во Франции отменили «супружеский долг»
Юрист ответил, можно ли изменить границы Украины постановлением Рады
Убил, расчленил и сжег жену за «Приору»: зверское убийство в Дагестане
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.