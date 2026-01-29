Евросоюз принял новые санкции против Ирана ЕС ввел новые санкции против Ирана за репрессии и сотрудничество с Россией

Главы МИД стран Евросоюза приняли новые санкции в отношении организаций и физических лиц Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Рестрикции, как сказано в публикации, приняты за сотрудничество с Россией и подавление антиправительственных выступлений.

Также министры объявят 29 января о включении Корпуса стражей исламской революции в список террористических организаций.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нужно отказаться от силовых методов решения вопроса, связанного с Ираном. По его словам, подобные действия могут вызвать хаос в регионе.

До этого заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран переходит в третью стадию конфликта с Соединенными Штатами и Израилем. Он пояснил, что первой фазой стала 12-дневная война в июне 2025 года. Всего семь месяцев спустя, в январе 2026-го, последовала вторая фаза, которую в Тегеране характеризуют как организованные Вашингтоном беспорядки внутри страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующая потенциальная атака против Ирана окажется намного более разрушительной, чем удар в июне 2025 года. Он призвал Тегеран не допустить такого сценария.